США ввели санкции против главы "Росатома" Лихачева

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США ввели санкции против гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, заявление опубликовано на сайте американского Минфина.

Под новые антироссийские ограничения также подпали глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, руководитель "Башнефти" Владимир Чернов, глава "Татнефти" Наиль Маганов, заместители министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев и Роман Маршавин, а также президент "Лукойла" Вадим Воробьев и Юсуф Алекперов, сын совладельца этой фирмы Вагита Алекперова.

Санкции затронут компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и некоторые другие фирмы. В частности, ограничениям подвергнуты более чем 30 российских нефтесервисных компаний: "РН-Бурение", "Технологии ОФС", "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор" и другие.

Кроме того, санкции введены против Московского, Киришского и Омского НПЗ. Ограничения затрагивают и 183 нефтяных танкера, многие из которых входят в, как утверждают в Вашингтоне, "теневой флот" России.

Ранее под санкционные ограничения США подпали двое россиян, Валерий Коровин и Олеся Менделеева, а также Центр геополитических экспертиз. Их возможные активы, находящиеся под юрисдикцией Штатов, были заморожены. Также вводится запрет на любые финансовые операции с этими лицами и организациями.

