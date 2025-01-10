В новый пакет санкций США против России войдут 180 танкеров

Фото: 123RF/sergeychayko

Вашингтон в новом пакете антироссийских санкций предусматривает ограничительные меры в отношении 180 танкеров, которые перевозят нефть из РФ, и десятков трейдеров, пишет Reuters со ссылкой на данные американского министерства финансов.

По данным американского ведомства, до 12 марта будет действовать так называемый переходный период для завершения некоторых сделок.

До этого 20 танкеров и две компании, которые связаны с доставкой российских энергоносителей, были включены в санкционный список Великобритании.