Песков: ограничения на российскую нефть будут нести риски для мировых рынков энергетики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возможное ужесточение ограничений цен на российскую нефть со стороны стран "Большой семерки" несет риски для стабильности международных энергетических рынков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в России знают об обсуждениях, связанных с санкциями на цены на российское сырье.

"Это неизбежно произойдет, что ударят одновременно по тем странам, которые принимают такие решения", – заметил Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть. Среди возможных вариантов – фактическая замена механизма при помощи полного запрета на обработку российского сырья, а также снижение ценового порога с нынешних 60 долларов до около 40 долларов.