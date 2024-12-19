Bloomberg: страны G7 изучают способы ужесточения цен на российскую нефть

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Страны "Большой семерки" (G7) изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Рассматриваемые варианты варьируются от фактической замены механизма при помощи полного запрета на обработку российского сырья до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до около 40 долларов", – подчеркивается в сообщении.

При этом окончательное решение еще не принято, уточнили собеседники агентства.

Министры иностранных дел Евросоюза 16 декабря окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает экономические и персональные ограничительные меры. В него также вошли танкеры, занимающиеся транспортировкой нефти.



При этом ранее Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти из России по потолку цен, который начал действовать в декабре 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюза и Австралия, они определили предельную стоимость на уровне 100 и 45 долларов в зависимости от категории нефтепродуктов.

Между тем страны ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – продлили добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца 2024 года.

