Bloomberg: США могут ужесточить санкции против российского нефтяного экспорта

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Администрация действующего президента США Джо Байдена может в ближайшее время объявить об ужесточении американских санкций в отношении российского экспорта нефти. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, перед тем как Байден покинет офис, его администрация может ввести санкции, аналогичные рестрикциям против нефтяного экспорта Ирана. В подобном случае ограничения будут также накладываться на покупателей энергоносителей из РФ.

В материале отмечается, что данная мера сопряжена с рисками, так как крупнейшими покупателями нефти из России являются такие могущественные страны, как Индия и Китай. Подобные ограничения могут привести к резкому росту цен на нефть и усилить напряженность в мировой экономике, считает агентство.

Помимо этого, в Вашингтоне планируют ввести новые санкции против танкерного "теневого флота", якобы перевозящего нефть из России.

До этого стало известно, что страны Евросоюза планируют в январе приступить к разработке 15-го пакета антироссийских санкций, ограничения которого будут нацелены на российский экспорт энергоносителей, в особенности против сжиженного природного газа.

Таким образом, Еврокомиссия собирается еще больше сократить возможность стран ЕС на покупку у России сжиженного природного газа, закупки которого в этом году снова начали расти на фоне введения новых ограничений, причиняющих ущерб энергетике ЕС.

Также Брюссель планирует ужесточить ограничительные меры против танкерного флота, который якобы занимается перевозками российской нефти, продаваемой на мировом рынке по рыночной стоимости, несмотря на попытки Запада установить потолки цен на нефтепродукты РФ.