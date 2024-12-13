Путин продлил запрет на экспорт нефти из России по потолку цен

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Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов из России по потолку цен, которые были введены западными странами, продлен до июля 2025 года. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Потолок цен на нефть из России начал действовать в декабре 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюза и Австралия, они определили предельную стоимость на уровне 100 и 45 долларов в зависимости от категории нефтепродуктов.

Между тем страны ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – продлили добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца 2024 года.

Кроме того, несколько стран организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, приняли решение продлить срок действия добровольных сокращений добычи нефти в объеме 1,66 миллиона баррелей в сутки на весь 2025 год.

До этого стало известно, что страны Евросоюза планируют в январе приступить к разработке 15-го пакета антироссийских санкций, ограничения которого будут нацелены на российский экспорт энергоносителей. Также Брюссель планирует ужесточить ограничительные меры против танкерного флота, который якобы занимается перевозками российской нефти, продаваемой на мировом рынке по рыночной стоимости, несмотря на попытки Запада установить потолки цен на нефтепродукты России.