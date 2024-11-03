03 ноября, 20:18Экономика
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря
Фото: depositphotos/ssuaphoto
Страны ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – продлили добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца 2024 года, сообщается на сайте организации.
"Добровольцы" альянса выразили общую готовность выполнить все условия сделки, включая дополнительные меры по регулированию добычи.
Участники ОПЕК+, присоединившиеся к соглашению, выразили поддержку позиции Ирака и совместному заявлению России и Казахстана, в которых они решительно подтвердили свою приверженность как соглашению, так и добровольным ограничениям добычи и графикам возмещения за превышение установленных лимитов.
Ранее стало известно, что несколько стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, продлят срок действия добровольных сокращений добычи нефти в объеме 1,66 миллиона баррелей в сутки на весь 2025 год.
Между тем вице-премьер России Алексей Новак сообщал, что РФ сократит добычу и экспорт нефти на 471 000 баррелей в сутки во втором квартале 2024 года вместе с рядом стран ОПЕК+.
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