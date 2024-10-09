Силуанов: доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ снизится до 23% в 2027 году

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Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году составит 27%, а в 2027 году она снизится до 23%. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в беседе с телеканалом RT Arabic.

"Если несколько лет назад этот показатель составлял 35–40% от всего объема доходов, то в 2025 году объем нефтегазовых доходов составит 27% от всех доходов, а в 2027 году – 23%", – подчеркнул он.

По словам министра, это показывает сокращение доли волатильных доходов и снижение зависимости РФ от нефти и газа за счет роста доходов от внутренней экономики.

Между тем стало известно, что страны, входящие в группу "Большой семерки" (G7), обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть. Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что США и их союзники до сих пор следуют принципу, в рамках которого считают, что Россию необходимо лишить доходов от торговли нефтью.

При этом еще в конце февраля страны G7 обсуждали намерение продолжать ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также оказывать дополнительное давление на российские доходы от продажи энергоресурсов и металлов.

До этого США совместно с союзниками назвали успехом ценовой потолок на экспорт нефти РФ. При этом Вашингтон согласовал ряд корректировок применения рестрикций, по которым от участников поставок с доступом к дополнительным затратам потребуется ими делиться.

