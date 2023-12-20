США обновили меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть

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Вашингтон совместно с союзниками назвал успехом ценовой потолок на экспорт нефти РФ. Они согласовали ряд корректировок применения рестрикций, сообщается на сайте Минфина США.

"За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен", – отметило ведомство.

В частности, в заявлении указывается, что США и их союзники решили запретить компаниям в своих юрисдикциях транспортировку нефти РФ и оказание подобных услуг при условии, если цена поставок не входит в ценовой потолок.

"Во-первых, вскоре мы потребуем, чтобы соответствующие поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждения от своих контрагентов каждый раз, когда они принимают или отгружают российскую нефть", – говорится в сообщении.

Также США планируют внести изменения, по которым от участников поставок с доступом к дополнительным затратам потребуется ими делиться.

Ранее Чехия и Словакия попросили Евросоюз сохранить возможность поставок российской нефти. Глава "Транснефти" Николай Токарев отметил, что Прага имеет договоренности о поставках нефти из Триеста, однако этого количества не хватает. Он выразил уверенность в том, что обе страны не смогут без российской нефти.

До этого СМИ сообщили, что Россия получила на торговле нефтепродуктами более 11,3 миллиарда долларов за октябрь 2023 года, что стало "дырой" в санкциях против российской нефти. По мнению авторов материала, такая сумма составила 31% от общего количества доходов бюджета РФ в октябре, что является самым высоким показателем с мая прошлого года.

Цена на российскую нефть пробила потолок в 60 долларов