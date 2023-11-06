Потолок цен на нефть привел к укреплению рубля – СМИ

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РФ смогла увеличить доходы от нефти с газом, введенный Западом потолок цен показал неэффективность и привел к укреплению рубля. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

"Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем. Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года", – отметили авторы материала.

По словам аналитиков, потолок цен стал неэффективным ограничением против экономики РФ, поскольку Москве удалось нарастить экспорт энергоносителей, улучшить торговое положение и стабилизировать рубль.

Нефтяные санкции западных государств в отношении Москвы начали действовать в феврале этого года. В тот момент Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Страны G7, Австралия и ЕС также утвердили ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель.

При этом в докладе Международного валютного фонда утверждалось, что российская нефть торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель в обход утвержденного Западом потолка цен.

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