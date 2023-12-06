В США сообщили о "дыре" в санкциях против российской нефти – СМИ

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Россия получила на торговле нефтепродуктами более 11,3 миллиарда долларов за октябрь 2023 года, что стало "дырой" в санкциях против российской нефти. Об этом сказано в подсчетах Bloomberg, которые были сделаны на основе информации Минфина РФ.

По мнению авторов материала, такая сумма составила 31% от общего количества доходов бюджета РФ в октябре, что является самым высоким показателем с мая прошлого года. Кроме того, уточняется, что данная сумма превышает итоги любого месяца до начала спецоперации.

При этом собеседник агентства сообщил, что с помощью "теневого флота" Россия за девять месяцев этого года смогла вывезти около 70% грузов с нефтью, благодаря чему Москва удержала контроль над экспортом и постепенно увеличивать стоимость продукции. Так, по информации Bloomberg со ссылкой на данные таможни Индии, нефть из РФ приобретают в среднем по 72 доллара за баррель, то есть на 12 долларов выше потолка цен, который ввели западные страны.

Санкции западных стран на нефтепродукты из РФ вступили в силу 5 февраля. Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, кроме того, государства ЕС и G7 установили на них потолок цен.

7 февраля Евросоюз сделал несколько исключений относительно потолка цен на нефтепродукты. Ограничение цены не коснется продуктов, которые были произведены из российской нефти за рубежом.

Потолок цен не будет действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России и нефтепродуктов нероссийского происхождения. Европейские провайдеры смогут транспортировать и страховать подобные продукты без ограничений.

Страны G7 приняли решение о сохранении цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. По данным источника, решение было принято, несмотря на призывы некоторых стран снизить установленный потолок. За сохранение ограничений выступила в том числе Австралия.

После Владимир Путин подписал документ, согласно которому российские компании получили право соблюдать потолок цен на нефть с условием осуществления поставок дружественным государствам по заключенным договорам. При этом в список не были включены Китай и Индия.



Цена на российскую нефть пробила потолок в 60 долларов