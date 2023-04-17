Страны G7 сохранили потолок на нефть из РФ в 60 долларов за баррель – СМИ

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Государства Группы семи решили сохранить цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, страны G7 приняли такое решение, несмотря на призывы некоторых стран снизить установленный потолок. Кроме того, помимо "семерки", за сохранение ограничений выступила в том числе Австралия.

5 февраля вступили в силу западные санкции на поставки нефтепродуктов из РФ. Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов. В свою очередь, государства ЕС и G7 установили на них потолок цен.

После этого СМИ стало известно, что введение ценового потолка на нефтепродукты из РФ создает угрозу увеличения цен на дизель в ФРГ.

По словам эксперта Института немецкой экономики Томаса Паулса, дизельное топливо сейчас является дефицитным в мире. Если государства Евросоюза не будут покупать топливо у Москвы, тогда придется его закупать из Саудовской Аравии.

Уже 7 февраля в ЕС сделали два исключения из потолка на эти ресурсы. Теперь ограничение цены не коснется нефтепродуктов, которые были произведены из российской нефти за рубежом. Помимо этого, потолок цен не будет действовать в случае смешивания ресурсов из РФ и нефтепродуктов нероссийского происхождения.

Эксперт оценил влияние потолка цен на российские нефтепродукты на экономику РФ

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