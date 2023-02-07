В Евросоюзе сделали исключения из потолка цен на нефтепродукты из России

Фото: depositphotos/carloscastilla

В Евросоюзе сделали два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом со ссылкой на пояснения Еврокомиссии сообщает РБК.

Ограничение цены не коснется тех нефтепродуктов, которые были произведены из российской нефти за рубежом. Кроме того, потолок цен не будет действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России и нефтепродуктов нероссийского происхождения. Европейские провайдеры смогут транспортировать и страховать подобные продукты без ограничений.

В газете уточняется, что Индия, Китай и Турция существенно нарастили импорт сырой нефти из России в 2022 году. Эти же страны увеличили поставки нефтепродуктов на европейский рынок. Кроме того, Сингапур также кратно увеличил поставки нефти в ЕС. Эксперты называют Сингапур хабом по реэкспорту российской нефти, благодаря ее смешиванию с другими сортами.

Топливные санкции западных стран на российские нефтепродукты вступили в силу 5 февраля. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России и вместе с тем страны Евросоюза и G7 установили на них потолок цен.

"Деньги 24": эмбарго на поставку российских нефтепродуктов в ЕС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!