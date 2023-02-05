Введение ценового потолка на российские нефтепродукты угрожает Германии – СМИ

Фото: depositphotos/bashta

Введение ценового потолка на российские нефтепродукты угрожает Германии, сообщает немецкий новостной портал RND.

С 5 февраля вступили в силу топливные санкции западных стран на российские нефтепродукты. В рамках этих санкций ЕС запрещает импорт нефтепродуктов из России.

Как отмечает немецкий новостной портал, введенные санкции создают угрозу увеличения цен на дизель в Германии.

Эксперт из Института немецкой экономики Томас Паулс, в свою очередь, уточнил, что дизельное топливо на данный момент является дефицитным в мире. Если Евросоюз не будет приобретать топливо у России, тогда придется его закупать из Саудовской Аравии или других дальних стран, сказал Паулс.

Паулс также отметил, что специальные суды вмещают определенное количество топлива. При удлинении маршрутов, перевозка станет дороже.

В RND заявили, что в Восточной Германии стоимость дизельного топлива выше из-за снижения производства на двух восточногерманских нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее сообщалось, что после вступления 5 февраля в силу санкций на российские нефтепродукты Европу могут ожидать дефицит дизеля и рост цен на нефтепродукты в Венгрии.

В Минэнерго Венгрии напомнили, что венгерское правительство выступило категорически против расширения санкций на нефтепродукты из России, так как большая часть нефти поступает в страну из РФ по нефтепроводу "Дружба".



Новости часа: Кабмин утвердил порядок запрета экспорта нефти в ответ на потолок цен

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!