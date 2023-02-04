Глава Минфина США подписала распоряжение об ограничении цен на российские нефтепродукты

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Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписала распоряжение об установлении потолка цен на нефтепродукты из России. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина.

Ограничение цен на российские нефтепродукты вступит в силу с 00:01 5 февраля по времени восточного побережья США (08:01 по московскому времени).

Ранее страны G7 и Австралия согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты: на уровне в 100 долларов за баррель для продукции, которая торгуется с премией к нефти, и на уровне 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, продающихся с дисконтом к сырью.

Вместе с тем в России вступил в силу запрет на поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок. Таким образом, теперь российским компаниям запрещено продавать нефть, если в тексте контракта указано условие предельных цен, установленных странами G7. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

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