20:53Политика
ЕС вместе с G7 согласовал ценовой потолок на российские нефтепродукты
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Евросоюз вместе с G7 вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом конкретную цифру она не назвала.
В то же время агентство Reuters со ссылкой на дипломатов озвучило, каким будет потолок цен: 100 долларов за баррель – на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов – на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой.
"Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС", – было написано в Twitter шведского председательства в Совете ЕС ранее.
Прежде сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники договорились ввести два отдельных ценовых потолка на российские нефтепродукты в зависимости от их категории.
Кроме того, в России вступил в силу запрет на поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок. Таким образом, теперь российским компаниям запрещено продавать нефть, если в тексте контракта указано условие предельных цен, установленных странами G7. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.
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