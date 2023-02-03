ЕС вместе с G7 согласовал ценовой потолок на российские нефтепродукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Евросоюз вместе с G7 вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом конкретную цифру она не назвала.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на дипломатов озвучило, каким будет потолок цен: 100 долларов за баррель – на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов – на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой.

"Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС", – было написано в Twitter шведского председательства в Совете ЕС ранее.

Прежде сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники договорились ввести два отдельных ценовых потолка на российские нефтепродукты в зависимости от их категории.

Кроме того, в России вступил в силу запрет на поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок. Таким образом, теперь российским компаниям запрещено продавать нефть, если в тексте контракта указано условие предельных цен, установленных странами G7. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.



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