В России вступил в силу запрет на экспорт нефти в страны, которые ввели потолок цен

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России вступил в силу запрет на поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок. Таким образом, теперь российским компаниям запрещено продавать нефть, если в тексте контракта указано условие предельных цен, установленных странами G7.

Согласно тексту документа, запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство. Кроме того, на поставку нефти и нефтепродуктов могут быть сделаны исключения на основании специального решения президента РФ.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть. Ответственность за мониторинг исполнения указа была возложена на министерство энергетики России.

До этого G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря.

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