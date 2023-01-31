Эксперт оценил последствия ценового потолка на российский дизель

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Введение ценового потолка на российское дизельное топливо не скажется на ситуации, поскольку с 5 февраля поставки нефтепродуктов из РФ в европейские страны будут находиться под эмбарго. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"От того, будет ли введен потолок цен или не будет, нам ни жарко ни холодно. Просто мы не сможем поставлять этот дизель, который приходился на Европу", – объяснил эксперт.

Пикин уверен, что на фоне действующего эмбарго будут созданы методы его обхода. Уже в настоящее время, уточнил он, при экспорте нефти существует возможность прибегать к другим объемам и скидкам.

По словам эксперта, заместить продукцию РФ на европейском рынке невозможно. Импортировать российскую нефть страны ЕС могут посредством других, например из Индии, которая приобретает топливо по сниженной стоимости.

В СМИ ранее сообщалось, что российские нефтяные компании могут обязать следить за продажей топлива за рубежом без ценового потолка. При выявлении нарушений в ходе мониторинга компании должны будут за пять рабочих дней уведомить об этом Федеральную таможенную службу и министерство энергетики.



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