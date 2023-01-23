Компаниям РФ поручат следить, чтобы нефть не перепродавали с потолком цен – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Российские нефтекомпании начнут следить за тем, чтобы контрагенты при дальнейшей перепродаже нефти не использовали установленный странами Запада потолок цен. Соответствующий проект уже подготовлен Минэнерго. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Проект планируется согласовать в правительстве в ближайшее время. Сообщается, что после вступления его в силу российские юридические и физические лица, которые занимаются поставками нефти, будут обязаны не только не допускать появления положения об ограничении цены в контрактах, но и следить, чтобы данный запрет соблюдался иностранными покупателями.

При выявлении нарушений в ходе мониторинга компании должны будут за пять рабочих дней уведомить об этом Федеральную таможенную службу и министерство энергетики.

G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к сообщениям о финансовых потерях России из-за введения потолка на нефть стоит относиться со скепсисом, поскольку страна до сих пор не сталкивалась с данным лимитом.

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2023 года. Он предусматривает запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, поддержавшим ограничение.

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