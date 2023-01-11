Россия пока не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы – Песков

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К заявлениям о финансовых потерях России из-за введения потолка на нефть стоит относиться со скепсисом, поскольку страна до сих пор не сталкивалась с данным лимитом, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает RT.

Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении G7 установить два потолка цен на российские нефтепродукты, назвал возможности прогнозирования стоимости нефти на мировых рынках "смутными".

Также пресс-секретарь подчеркнул, что Россия будет делать все возможное для обеспечения своих интересов на энергорынке.

"Любые принимаемые рестрикционные меры, конечно же, будут встречать противодействие. Россия будет балансировать свои интересы. Это можно сказать однозначно. Рынок позволяет это делать", – уточнил Песков.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют установить разные предельные цены на российские нефтепродукты. По информации представителя международного клуба, будет установлено два предельных уровня: для нефтепродуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, и тех, что продаются со скидкой.

G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря.

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2023 года. Он предусматривает запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, поддержавшим потолок цен.

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