Эксперт рассказал, изменятся ли цены на бензин из-за эмбарго на поставки нефти из РФ

Фото: depositphotos/zorandim

Эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Евросоюз, которое должно вступить в силу 5 февраля, никак не повлияет на цены на бензин внутри России, заявил в интервью радио Sputnik экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он пояснил, что устойчивость внутренних цен на топливо в России обеспечивается за счет механизма демпферного регулирования. Его суть состоит в том, что в условиях высоких цен нефтяные компании направляют избытки своих доходов в специальные резервные фонды, откуда получают дополнительное финансирование в случае падения цен на нефть.

"За счет этого стоимость топлива для потребителей не реагирует на биржевые колебания цен и меняется в рамках договоренностей, которые существуют между нефтяными компаниями и государством", – сказал Зубец.

По его словам, рост цен на бензин в России будет протекать в соответствии с колебаниями показателя инфляции. Зубец выразил уверенность, что после 5 февраля серьезных изменений произойти не должно.

"По прогнозам Центробанка на начавшийся год, инфляция составит порядка 5–7%, значит, и повышение цен на бензин будет в пределах этой величины. Это будет растянуто по времени. Если говорить про рядового потребителя, то серьезных изменений ожидать не стоит", – добавил эксперт.

Евросоюз, страны G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель с 5 декабря 2022 года. Кроме того, запрещается и страхование топлива из РФ по цене более 60 долларов и минимум на 5% ниже рыночной стоимости. Европа также прекратила поставлять топливо морем.



"Деньги 24": Европа стала готовиться к эмбарго на российские нефтепродукты

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!