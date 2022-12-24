20:58Экономика
Новак заявил о намерении не допустить роста цен на топливо в РФ в 2023 году
Фото: depositphotos/blinow61
Россия намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.
По его словам, за ценами внимательно будет следить и Федеральная антимонопольная служба.
"Для этого у нас есть демпфер - уникальный инструмент, который сглаживает колебания мировых цен", – сказал Новак.
Он напомнил, что в этом году бензин при инфляции 11,1% вырос в цене на 0,6%, а дизель – на 8,4%.
Ранее Новак заявил, что энергоресурсы России невозможно заместить или отрезать от рынка. К тому же, добавил вице-премьер, в будущем потребление энергоресурсов будет лишь расти, поэтому невозможно представить, как мировая экономика обойдется без энергоресурсов РФ.
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