Новак заявил о готовности РФ сократить добычу нефти из-за ответных мер на потолок цен

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Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефпродуктам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В интервью телеканалу "Россия 24" он уточнил, что сокращение добычи в начале следующего года может составить 500–700 тысяч баррелей в сутки.

Москва также планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение ценового потолка.

Он также добавил, что по итогам текущего года добыча нефти в России вырастет на 2%, до 530 миллионов тонн. Нефтепереработка увеличится на 5%.

В начале декабря страны G7, Евросоюза и Австралия приняли ценовой потолок на российскую нефть. Согласно ему, государства не будут приобретать у РФ нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

При этом несколько стран ЕС, которые из-за особенностей географического положения не имеют доступа к альтернативам российских ресурсов, продолжат получать нефть из РФ.

Накануне Владимир Путин сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах в связи с введением ценового потолка в начале следующей недели.

Как отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящее время российские власти продолжают согласовывать некоторые нюансы по формулировкам указа.



Россия не примет потолок цен на нефть – Новак

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