Экономист перечислил внешние риски для внешнего бюджета РФ

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Один из рисков для государственного бюджета России заключается в санкциях и их последствиях, а также в эмбарго на нефть. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец в эфире радио КП.



По его словам, также может наступить глобальная рецессия, в результате которой цены и доходы бюджета пойдут вниз. При этом он добавил, что показатели западных экономик не такие плохие, как должны быть перед рецессией.

"Вполне возможно, что ожидания глобальной катастрофы рассосутся и к лету следующего года про них забудут", – пояснил Зубец.

Экономист отметил, что Минфин РФ не может не учитывать возможность глобального спада на мировом рынке и, как следствие, спада цен на нефть и другие энергоресурсы.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что экономическая динамика в России в начале 2023 года может существенно ускориться из-за нереализованного потенциала роста денежной массы. По его словам, с начала года она выросла на 20%, а прирост рублевых остатков на счетах предприятий составил 34%.



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