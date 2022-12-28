Немецкий журналист указал на устойчивость российской экономики

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Российская экономика противостоит санкциям Запада успешнее, чем предполагалось, а МВФ прогнозирует спад российского ВВП на "жалкие" 3,4 процента. Об этом немецкий журналист Эдуарт Штайнер написал в газете Die Welt.

"Российская экономика успешнее противостоит западным санкциям, чем ожидалось", – заявил он.

Штайнер отметил, что русские "идут на любые расходы" в конце года, так как любят отмечать традиционные праздники. По его словам, резервирование столов в ресторанах на новогодние каникулы в России "как-то не вяжется" с представлением о стране, находящейся в экономическом кризисе под санкциями.

По словам журналиста, Россия переживала более тяжелые времена, например, кризис 2008-2009 годов, когда ВВП страны упал на 7,8 процента. Кроме того, Штайнер напомнил и о дефолте 1998 года.

"В апреле Международный валютный фонд предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5 процента. В июле он понизил прогноз до 6 процентов, а в последний раз в октябре – согласился на совсем уж жалкие 3,4 процента", – резюмировал он.

Ранее глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич сообщил о возможном росте ВВП РФ в следующем году. Экономист считает, что России необходимо переходить к новой экономической политике, которая будет ориентирована на внутреннее развитие.

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