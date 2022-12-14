Экономист спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич сообщил о росте ВВП РФ в следующем году, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт прокомментировал заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что сокращение ВВП по итогам 2022 года будет менее 3%. Бунич отметил, что еще весной было понятно, что падения на уровне 20% ждать не стоит.

"То, что будет сокращение очень маленькое, в пределах нескольких процентов, компонентный анализ сразу показывал. А дальше все будет зависеть от той политики, которую Россия будет проводить", – подчеркнул он.

Экономист считает адаптацию России исключительно в мировой экономике губительной, поскольку сегодня глобальная экономика находится в кризисе. По словам Бунича, РФ необходимо переходить к новой экономической политике, которая будет ориентирована на внутреннее развитие.

"Надо быстро создавать те отрасли, которые необходимы в новых условиях, и проводить стимулирующую денежно-кредитную политику. Тогда у нас будет идти экономический рост", – сказал специалист.

Эксперт отмечает, что экономический рост был бы уже сейчас, если бы не было масштабного вывоза капитала.

Накануне Михаил Мишустин заявил, что сокращение ВВП по итогам года будет меньше 3%.

По словам премьера, Россия продолжает приспосабливаться к текущим вызовам. Несмотря на спад в экономике, ситуация в стране лучше, чем во многих других государствах, заявил он.



Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

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