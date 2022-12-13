Мишустин заявил, что сокращение ВВП в РФ по итогам года будет меньше 3%

Фото: depositphotos/zaktatyana

Сокращение ВВП по итогам года будет меньше 3%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

"Конечно, некоторого замедления избежать не удастся, но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года", – сказал председатель правительства РФ.

По словам премьера, Россия продолжает приспосабливаться к текущим вызовам. Несмотря на спад в экономике, ситуация в стране лучше, чем во многих других государствах, заявил он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит порядка 12,6 миллиарда рублей на поддержку отечественного агропромышленного комплекса. Выделенные средства, по мнению правительства, помогут АПК выполнить экспортные программы на 34 миллиарда рублей к концу 2023 года и на 68 миллиардов рублей – до конца 2024 года.

До этого Мишустин заявил, что доходы российского бюджета за девять месяцев 2022 года выросли на 10%. При этом расходы также выросли – на 5,5% и достигли 19,5 триллиона рублей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!