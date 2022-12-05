Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал федеральный бюджет на 2023–2025 годы с постепенным снижением ВВП с 2 до 0,7%. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы утвердила Госдума России. Сообщалось, что общий объем бюджета на 2023 год по доходам составит 26,13 триллиона рублей, по расходам – 29,056 триллиона рублей, что составляет 17,4 и 19,4% ВВП соответственно.

Прогнозируется, что в 2024 году доходы в бюджет РФ не превысят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году – 27,98 триллиона рублей, а расходы – 29,43 и 29,24 триллиона рублей.

По данным документа, уровень инфляции в стране в 2023 году составит 5,5 и 4% в 2024 и 2025 годах соответственно.

Законопроект о федеральном бюджете РФ на ближайшие 3 года также одобрил Совфед России. Решение было принято сенаторами на заседании 30 ноября.



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