Путин поставил вопрос о сроках доиндексации зарплат бюджетников

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Владимир Путин отметил важность увеличения зарплат работников бюджетной сферы, а также поставил перед членами правительства вопрос о сроках их дополнительной индексации. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях. И отдельная задача здесь, и здесь роль государства принципиально значима, – обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере", – сказал он на совещании с членами кабмина.

Президент подчеркнул, что этот вопрос требует особого внимания федеральных властей. По его словам, статистические данные говорят о том, что показатель средней зарплаты в России растет немного выше прогнозов.

"Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. Очень рассчитываю сегодня услышать информацию о том, как здесь обстоят дела, а также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработной платы", – заключил Путин.

Зарплаты бюджетников были проиндексированы на 4% с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Также предложила повысить зарплаты учителям и врачам в России спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она назвала данный вопрос наболевшим и призвала менять ситуацию, не только увеличив финансовую поддержку регионам, но и скорректировав подходы к определению размеров заработной платы данных профессий.



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