Матвиенко предложила повысить зарплаты учителям и врачам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России необходимо изменить подходы к определению размеров зарплаты медиков и педагогов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы.
"Они продолжают работать, получая не очень, скажем прямо, высокую зарплату", – приводит "Парламентская газета" ее слова.
Матвиенко назвала данный вопрос наболевшим и призвала менять ситуацию, не только увеличив финансовую поддержку регионам, но и скорректировав подходы к определению размеров заработной платы врачей и учителей.
Ранее российские студенты назвали желаемую зарплату после окончания вуза. Так, почти половина молодых людей – 44% – рассчитывают получать 50–70 тысяч рублей. Треть заявили, что согласятся на зарплату менее 40 тысяч рублей.
Также аналитики выяснили, что 68% молодых россиян в возрасте от 18 до 22 лет уже работают. 13% из них трудоустроены в сфере образования и науки, 10% – в маркетинге и PR, по 9% – в медицине, IT и сфере услуг, по 7% – в бухгалтерии, финансовой сфере и среди рабочего персонала. Меньше всего молодежи занято в юриспруденции, автобизнесе и сфере искусства.
В России увеличат зарплаты бюджетникам с 1 октября
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