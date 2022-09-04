Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в сентябре

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Вакансия управляющего в загородном доме в Москве стала самой высокооплачиваемой в России в сентябре, выяснили аналитики сервиса "Работа.ру". Об этом сообщает "Лента.ру".

Так, за 500 тысяч рублей в месяц нужно будет закупать продукты, организовывать поездки всех членов семьи, проживающей в доме, а также заниматься подбором персонала. Соискателю необходимо иметь аналогичный опыт работы от трех лет, знать основы юриспруденции и предоставить рекомендации.

Одна из самых высоких зарплат также доступна главному инженеру в Краснотурьинске Свердловской области. Такому специалисту готовы платить 275 тысяч рублей в месяц. На доход в 250 тысяч может рассчитывать сварщик на полуавтомате в Башкирии.

До 200 тысяч рублей готовы платить менеджеру по подбору персонала и менеджеру по тендерам в Казани, врачу-косметологу в Нижнем Новгороде и автослесарю-автомеханику в Калининграде.

Зарплату от 155 тысяч рублей готов платить нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре начальнику товарно-сырьевого цеха. Специалист будет заниматься обеспечением приготовления продукции, организовывать схему хранения сырья и руководить производственно-хозяйственной деятельностью.

Ранее российские студенты назвали желаемую зарплату после окончания вуза. Так, почти половина молодых людей – 44% – рассчитывают получать 50–70 тысяч рублей. Треть заявили, что согласятся на зарплату менее 40 тысяч рублей.

Также аналитики выяснили, что 68% молодых россиян в возрасте от 18 до 22 лет уже работают. 13% из них трудоустроены в сфере образования и науки, 10% – в маркетинге и PR, по 9% – в медицине, IT и сфере услуг, по 7% – в бухгалтерии, финансовой сфере и среди рабочего персонала. Меньше всего молодежи занято в юриспруденции, автобизнесе и сфере искусства.

