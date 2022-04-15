Россияне рассказали, в каких городах РФ они хотят открыть бизнес

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Более половины россиян – 51% – назвали Москву наиболее привлекательным городом для открытия собственного бизнеса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру", 28% респондентов заявили, что хотели бы открыть в столице бизнес в сфере IT, 25% – в отрасли управления персоналом, 19% – в строительстве.

В тройку лидеров по привлекательности для предпринимателей вошли Санкт-Петербург и Краснодар – 36% и 19% соответственно.

Участники исследования заявили, что хотели бы открыть в Петербурге бизнес в сфере культуры и развлечений, дизайна и IT. В Краснодаре самыми популярными стали сферы туризма, гостиничного дела, бытовых услуг и общественного питания.

17% россиян, принявших участие в исследовании, выбрали для открытия собственного дела Сочи, 16% – выбрали Екатеринбург. Еще 14% участников исследования выбрали для бизнеса Казань, по 10% – Новосибирск и Калининград, 9% – Нижний Новгород, а 8% – Тюмень.

Ранее аналитики выяснили, что самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в апреле стала позиция врача стоматолога-ортопеда. В одной из столичных клиник специалисту готовы платить 500 тысяч рублей в месяц. В топе также находится вакансия руководителя по управлению организационными изменениями. Кандидатам предлагается зарплата 300 тысяч рублей.

