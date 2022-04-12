Россияне назвали возраст, в котором проще всего устроиться на работу

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Меньше всего сложностей с поиском работы испытывают женщины 32–35 лет, а мужчины – в 30–32 года. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, передает РБК.
Респонденты оценивали сложность поиска работы по десятибалльной шкале. Отмечается, что молодые соискатели в возрасте 18–20 лет оценили сложности трудоустройства в 7,3 балла. Средний бал опрошенных в возрасте 30–35 лет составлял 5,7.
Россияне от 54 до 56 лет оценили сложности в 8,6 балла. Мужчины назвали как наиболее трудный возрастной период для поиска работы 54–56 лет, женщины – 54–59 лет. Граждане старше 60 лет оценили сложности в 8,2 балла.
Опрос проводился с 1 по 11 апреля в 681 российском населенном пункте. Участие в нем приняли более трех тысяч человек.
Ранее жители России старше 45 лет рассказали, какими преимуществами они обладают при поиске работы. Более половины – 57% – респондентов указали ценный опыт и багаж знаний, ответственный подход к работе – 16%, заинтересованность в долгосрочной занятости – 10%, возможность стать наставником – 7% и адекватные зарплатные ожидания – 6%.
Россияне рассказали, чем руководствуются при выборе работы
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