Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве в апреле

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Апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве возглавила позиция врача стоматолога-ортопеда. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование SuperJob.
Уточняется, что в одной из московских клиник готовы платить 500 тысяч рублей в месяц.
По результатам исследования, в топе также находится вакансия руководителя по управлению организационными изменениями. Кандидатам предлагается зарплата 300 тысяч рублей.
Специалисты отмечают, что по-прежнему востребованными и высокооплачиваемыми специалистами являются программисты и разработчики. В рамках исследования были проанализированы 110 тысяч вакансий в Москве, Волгограде, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных российских городах.
Ранее в сервисе "Работа.ру" выяснили, что апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве возглавили монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор. Лидером рейтинга стала вакансия ведущего специалиста по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Работодатель обещает зарплату до 550 тысяч рублей. Отмечается, что итоговый заработок специалиста будет состоять из оклада и процента с продаж. Перед трудоустройством соискателю предложат пройти тест на предрасположенность к профессии.
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