Российские студенты назвали желаемую зарплату после окончания вуза

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Почти половина молодых россиян – 44% – рассчитывают получать после окончания вуза 50–70 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование центра "Зарплата.ру" сообщает RT.

30% молодых людей, принявших участие в исследовании, заявили, что согласятся на зарплату менее 40 тысяч рублей, 10% отметили, что им неважен уровень дохода.

Аналитики также выяснили, что 68% молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет уже работают. Так, 13% трудоустроены в сфере образования и науки, 10% – в маркетинге и PR, по 9% – в медицине, IT и сфере услуг, по 7% – в бухгалтерии, финансовой сфере и среди рабочего персонала. Меньше всего молодежи занято в юриспруденции, автобизнесе и сфере искусства.

Кроме того, 17% респондентов заявили, что в будущем хотели бы заниматься своим делом, 14% планируют работать в сфере искусства и развлечений, 13% – в IT, 12% – в маркетинге, 11% – в медицине.

"Но при этом никто из респондентов не указал, что хочет развиваться в блогосфере, и даже не рассматривает ведение блога как перспективную работу", – говорится в исследовании.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в городах России в марте. Так, семейному врачу в Томске предлагают 250 тысяч рублей в месяц. На ставку 200 тысяч рублей искали директора по финансам в Пензе. Столько же готова платить компания по таможенному оформлению импортных и экспортных грузов во Владивостоке ведущему программисту 1С. На 180 тысяч могут рассчитывать геолог в Хабаровске и начальник отдела геодезии в Тюмени.

