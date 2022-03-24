Россияне назвали причины, по которым чаще всего отвлекаются от работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сервис "Зарплата.ру" провел исследование, в ходе которого выяснил, что 51% россиян регулярно отвлекаются от работы. Об этом сообщает RT.
Примерно пятая часть респондентов главным отвлекающим фактором назвала переписки в мессенджерах. Чуть меньше – 15% – рассказали, что не могут прекратить пролистывать новостные ленты, а еще 11% пожаловались на телефонные разговоры. В числе других причин, мешающих эффективно работать, участники опроса выделили устаревшую технику, частые совещания, курение, неумение отказать в помощи и прочее.
Выяснилось, что реже всего отвлекаются работники финансовой сферы, транспорта, а также сферы услуг. Между тем больше всего этому подвержены сотрудники ресторанов и кафе, работники сфер недвижимости, образования и науки.
Ранее стало известно, что порядка 32% россиян трудятся выше нормы, продлевая рабочие часы на выходные и сверх расписания в будние дни. В числе оснований для переработок они назвали дополнительные задачи, рассчитанные на других специалистов, размытые границы рабочего режима из-за удаленки и поддержание высокого качества работы.
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