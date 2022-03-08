Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы в России

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Распространение новых технологий, цифровизация и расширение применения искусственного интеллекта приведут к тому, что некоторые профессии исчезнут, а люди будут вынуждены осваивать новые для себя специальности. Об этом сообщают "Известия".
В частности, hr-эксперт, управляющий партнер кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова отметила, что в следующие два-три года сохранится высокий спрос на специалистов в сфере IТ. По мнению эксперта, пока насыщение рынка труда в данном секторе не прогнозируется.
Специалист отметила, что существуют тренды в организации обеспечения качества жизни человека, а именно, растущий сектор в медицине, фармакологии, в сферах здорового питания и фитнес-индустрии.
Таким образом, Лимонова посоветовала молодежи обратить внимание на медицину и растущую сферу IT. Взрослым, желающим освоить новую профессию, стоит обратить внимание на работу в сфере образования и воспитания, например репетиторство.
Еще на одну тенденцию озвучила руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. Она считает, что времена, когда люди учились на профессию раз и на всю жизнь, уходят в прошлое. Эксперт, ссылаясь на опросы, заявила, что важность наличия системы корпоративного обучения остается на высоком уровне.
В свою очередь, Святицкая добавила, что специальности, которые станут востребованы в ближайшее десятилетие, будут ориентированы на внедрение новых технологий и растущий спрос на новые продукты и услуги в «зеленой» экономике, экономике данных и ИИ.
В то же время эксперты отмечают, что ряд профессий в будущем могут исчезнуть. По словам Святицкой, это могут быть специалисты по вводу данных, бухгалтерии, ведению счетов и начислению зарплаты, аудиторы, сборочные и заводские рабочие, административные управляющие, работники по вопросам клиентской информации и обслуживанию клиентов, директоры по операциям, механики и ремонтники машин и машинного оборудования, технические сотрудники по учету материалов и хранению запасов, а также специалисты делопроизводства.
Ранее международная онлайн-школа IT-профессий для детей Rebotica провела опрос среди школьников в возрасте от 8 до 14 лет и выяснила их предпочтения в области выбора будущей профессии. Исследование показало, что в пятерку самых популярных профессий у школьников вошли разработчик видеоигр (25% опрошенных), блогер с собственным каналом на YouTube (более 22%), программист (13,9%), веб-дизайнер (13,3%) и 3D-модельер (более 11%).
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