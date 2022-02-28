Психолог дал советы, как кардинально поменять жизнь после 30

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Психолог, автор методики "Так-И-Да-терапии" Александр Некрасов дал советы, как кардинально поменять жизнь после 30, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт обратил внимание на то, что в шаманизме существует история про циклы жизни, однако не все в них верят, но они помогают по-другому смотреть на происходящее с человеком. Так, благодаря этой идее путь жизни можно разделить на четыре этапа, и у каждого из них есть конкретные задачи, стоящие перед человеком.

Психолог отметил, что первый период – это растущая душа. Данный этап совпадает с этапом взросления до 21 года. Потом идет второй – социальная душа. Он проходит с 21 года до 40 лет. В это время происходит реализация в обществе: построение отношений, создание семьи, рождение и воспитание детей, профессиональная реализация. После 40 лет идет третий период – индивидуальная душа. К этому этапу человек находит понимание о себе, своей профессии, материальной составляющей. Происходит пересмотр того, что было создано между двадцатью и сорока годами, а также появляются вопросы, как строить жизнь дальше.

По словам эксперта, на сегодняшний день молодежь как будто бы уже задумывается про смыслы и задается вопросом о жизни. Это, как уточнил психолог, происходит благодаря смене поколений. Человечество переходит на сторону индивидуальности. Отмечается, что до 35–40 лет обычно об этом не думают, потому что есть вера в будущее. Однако в 40 человек начинает понимать, что молодость уже ушла, дальше только старость и смерть, и, кроме того, это подтверждают многие сферы жизни, такие как здоровье, отношения и работа.

"После того как понимание быстротечности бытия шандарахнет как гром среди ясного неба, люди начинают искать ответы и объяснение происходящему. Во время поиска может разрушиться вся жизнь. Происходит переоценка того, что произошло, чего человек достиг, почему все это перестало радовать", – объяснил психолог.

По мнению специалиста, наиболее сложный момент на данном пути – время отчаяния. Так, человек может быть в нем и не понимать, что происходит. Позднее он начинает понимать свое состояние, но не знает, что делать дальше.

"Когда находящийся в тупике человек сможет дать определение своему состоянию, то сможет изучить его, выйти из ощущения безнадежности. Помимо отчаяния, фокус внимания сконцентрирован на том, что жизнь когда-нибудь где-то там закончится. Обычно страх смерти мешает увидеть и осознать новое, понять и признать, что впереди есть отрезок жизни, который предстоит пройти", – пояснил эксперт.

Психолог уверен, что в период полной безнадежности не следует быть в одиночестве. Чтобы помочь себе, нужно искать помощь психолога, единомышленников, тех, кто уже прошел данный этап. Положительно может сказаться и волонтерство. По словам психолога, когда человек кому-то оказывает помощь, он чувствует больше поддержки.

В данный период нужно быть честным с самим собой. Признание, как уточнил специалист, способствует освобождению от борьбы с собой и происходящим.

"Если человек вступил на этот путь, то обратной дороги уже не будет. Если увидел проблему, развидеть ее не получится. Однако нередко встречаются люди, которых что-то не устраивало, но они думали-думали и проигнорировали свои ощущения, а потом жалели об упущенном времени", – пояснил Некрасов.

Он отметил, что если в данный момент у человека существует ощущение, что что-то идет не так, то со временем оно только будет увеличиваться, это может являться сигналом о вероятном кризисе впереди.

Психолог подчеркнул, что третий этап жизни – это про то, как уникальность человека может раскрыться, про то, что он после себя оставит для мира.

"Это необязательно про гениальность или созданный шедевр, это может быть что-то простое, что повлияет на другого человека и запустит цепочку трансформаций. Каждый человек сам находит ответ на вопрос: чем он наполняет свою жизнь. Это не про смысл жизни или цель, а про процесс", – уточнил эксперт.

Познание своей гениальности заключается во внимании на человеке, а не на других людях, как было до этого, уверен эксперт. Кроме того, придерживаясь этого метода, появляется потребность и возможность быть проявленным в идеях и движениях собственной индивидуальности, в частности своей души.

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