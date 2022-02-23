Почему родительское мнение важно и как объяснить это ребенку

Слова "А мама лучше знает" знакомы многим с малых лет. Авторитетное мнение взрослых – самый простой способ передачи полезной информации подрастающему поколению. Однако на определенном этапе дети воспринимают родительские наставления как тормоз самостоятельности и подрезание крыльев. Можно ли найти компромисс между авторитетными доводами взрослых и взглядами ребенка? Об этом рассуждает журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Хорошо, что основные правила безопасности усваиваются малышами в раннем возрасте, когда они еще не пытаются противостоять взрослым. Иначе проблем с противоречиями отцов и детей было бы гораздо больше. Многие родители жалуются, что позиция взрослых ставится под сомнение в основном, когда дело касается дисциплины, питания и манеры одеваться. Разумеется, бывают ситуации и пострашнее. Но большинство локальных конфликтов между родителями и детьми разгорается именно по этим вопросам.





Екатерина мать двоих сыновей Считаю, что не надо на своем опыте проходить путь, уже проделанный предыдущими поколениями. Пользуйся информацией, которая передается тебе от родителей. Я достаточно пожила, чтобы знать, чем закончится мода гулять с голыми лодыжками и поясницей.

Этой же точки зрения придерживается и моя подруга Наталья, в семье которой взрослеют дочери-подростки. По ее словам, недавно младшая оделась в школу весьма непрактично для межсезонья – открытый топ, белые брюки и легкий кардиган.

"Я сказала, что такой наряд сейчас не по погоде. Белые брюки станут черными от грязи, а в кардигане дочь замерзнет. Она обиделась, мы немного повздорили. В итоге мой здравый смысл победил. Вместо кардигана дочь все-таки надела свитер. Но, конечно же, она считает, что я ничего не смыслю в молодежной одежде, хотя, на мой взгляд, с пониманием отношусь ко всем модным веяниям", – поделилась Наталья, кстати, весьма стильная мама.

Я напомнила подруге, как она сама промозглым летним днем шагала среди тепло укутанных москвичей в легком комбинезоне по фигуре. Тогда и ей было неважно, что она одета не по погоде. "Да, мне нравился такой наряд. Для меня это было красиво", – прокомментировала Наталья мое воспоминание. Но принять поведение дочери ей все равно трудно. Как и всем нам, когда дети пытаются совершить что-то не укладывающееся в рамки наших понятий о практичности и разумности.

По мнению взрослых (и я не исключение), не имеет смысла учиться на своих ошибках, если у родителей уже есть жизненный опыт. Мы, как в песне известного исполнителя Басты, надеемся, что "наши дети будут лучше, чем мы". Например, станут вовремя садиться за уроки, а не гулять допоздна, чтобы все успеть и пораньше лечь спать. Что еще? Начнут дополнительно учить по пять иностранных слов в день; убирать вещи в шкаф на вешалку, а не бросать с размаху на стул; с вечера собирать рюкзак; есть в наше отсутствие здоровую пищу, а не сладости; откладывать карманные деньги, а не тратить их на ерунду. Этот список бесконечен. Нам об этом в свое время говорили наши мамы, которых мы тоже не всегда слушали.



Но дети не хотят быть идеальными да и, пожалуй, не могут. В большинстве случаев каждый человек прокладывает свой путь, не обходясь без отрицательного опыта. Наше беспокойство за детей сводится не только к заботе об их комфорте.



Многие школьники рано или поздно осознают, что взрослые правы. Обычно это происходит после того, как отпрыск набьет очередную шишку под материнские комментарии: "А я говорила".



Как быть, если вопреки здравому смыслу родителей все-таки не слушают? Психологи советуют налаживать отношения с детьми так, чтобы они не боялись делиться со взрослыми хотя бы частью своих переживаний, доверяли нашему мнению. Общение, по словам специалистов, не стоит превращать в поток нотаций. Категоричные запреты вызывают обратную реакцию – важно терпеливо объяснить, почему так, а не иначе. Хорошо, если по принципиальным вопросам взгляды отца и матери совпадают, в противном случае ребенок не поймет, в каком направлении надо двигаться.

Не стоит полностью игнорировать мнение детей. Иногда они оказываются мудрее взрослых. Несколько лет назад мы всей семьей искали причину странного верещания в комнате, напоминающего звуки при повреждении электропроводки. Взрослые двигали книжные шкафы, осматривали розетки, звонили мастеру. Между тем младший сын Федор пытался что-то сказать, но мы обрывали его словами: "Уйди, не мешай. Не подходи близко". В конечном итоге ребенок извлек из-под дивана игрушечное пианино, в котором садились батарейки. Именно этот предмет издавал тревожный звук.

"Мама в большинстве случаев бывает права. Но есть ситуации, в которых я все-таки лучше знаю, как мне поступить", – рассуждает наш старший сын, 11-летний Даня. По-своему он прав, поэтому чем взрослее становится ребенок, тем чаще надо с ним советоваться по вопросам, которые касаются не только непосредственно его. Так растет доверие. Строгая категоричность может навредить взаимоотношениям в семье.



Мудрые взрослые стараются аргументировать свое мнение, не принимая в штыки позицию детей. Однако идеальных ситуаций не бывает. Не всегда есть время вести продолжительные беседы по душам, раскладывая все по полочкам. Но если возникает соблазн сорваться на крик, стоит вспомнить, что дом должен быть убежищем, где ребенок-бунтарь укрывается от проблем. При этом родителям нужно оставаться родителями, а не сообщниками – держать свою линию и задавать четкие ориентиры отпрыскам.



Это сложно, потому что в определенном возрасте подрастающее поколение стремится отделиться от мам и пап и разумные выводы просто отвергает. Правоту родительских мнений можно подтверждать с помощью доводов извне, из уст людей, которые для них в определенном возрасте считаются авторитетами, – тренеров, любимых преподавателей, известных личностей. Хорошо приводить примеры аналогичных поступков из своей жизни, обсуждая, был ли в них смысл и каких последствий без них удалось бы избежать.

Главное, чтобы не возникало противоречий, иначе слова так и останутся словами. Как-то в парке на детской площадке одна бабушка критиковала своего внука за то, что он иногда дерется в школе со сверстниками, защищая себя или отстаивая собственное мнение. "Я ему говорю: будь умнее, скажи словами, отойди", – рассуждала пожилая дама.

На мой вопрос о том, как она сама выходила из аналогичных ситуаций в возрасте внука, женщина ответила: "Ну я – другое дело! Да со мной никто и не связывался. Я умела за себя постоять – если кто-то меня обижал, то я как дам ему портфелем!" Эта анекдотическая ситуация лишний раз свидетельствует о том, что мудрость приходит с годами, а дети не рождаются рассудительными старцами с установками взрослых.

