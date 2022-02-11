Юрист рассказала что делать, если у соседей остался без присмотра малолетний

В Подмосковной Апрелевке двоих малолетних детей изъяли у матери, которая оставила их без воды и еды. К делу подключилась региональная прокуратура. Местные жильцы жалуются, что дама злоупотребляет алкоголем, а в квартире шумят. Разбираемся в подробностях истории и рассказываем, что нужно предпринять, если есть подозрения, что ребенок в соседней квартире находится в опасности.



Пусть мама услышит

Двух малолетних детей изъяли у матери в подмосковной Апрелевке и доставили в больницу после того, как она оставила их без еды и воды.



пресс-служба прокуратуры Московской области По имеющейся информации, двое детей 2021 и 2018 года рождения были оставлены дома в квартире в городе Апрелевке без присмотра родителей.

Прокуратура Московской области организовала проверку. В ведомстве пообещали оценить исполнение родителями своих обязанностей. При этом официально не уточняется, сколько времени дети оставались без взрослых. Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщает, что дети находились одни на протяжении трех суток. В полицию о произошедшем сообщила инспектор по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что мать детей обнаружили в нетрезвом виде и, предположительно, забрали в полицию. По словам соседей, в квартире, помимо малолетних, проживают трое взрослых: мать, ее муж и бабушка малышей.

Сосед Вячеслав рассказал РЕН, что квартира отличается шумными сборищами, которые он слышит через стену, при этом мать детей злоупотребляет алкоголем. "Ну, такая, гулящая, выпивает там. Ну, бывает, слышно", – сказал мужчина.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Покушение на убийство?

Правовые последствия для матери будут зависеть в первую очередь от срока, насколько она оставила детей без присмотра, рассказала Москве 24 юрист Мария Ярмуш.

В случае если дети оставались дома одни в течение часа, то женщина может отделаться профилактической беседой с органами опеки, отметила юрист. Многое зависит и от причины, по которой она ушла. "Одно дело, выйти на 30 минут в аптеку в шаговой доступности за лекарствами при невозможности нанять няню. А детей она могла не брать с собой, потому что они болели", – допустила юрист. При этом важно, чтобы малолетние оказались в безопасности в ее отсутствие, накормлены, были закрыты окна и отключены электроприборы.

Если же матери не было дома сутки или больше, а сама она выпивала на каком-нибудь торжестве, то ей может грозить уголовная ответственность за покушение на убийство малолетнего, подчеркнула юрист.





Мария Ярмуш юрист Важно состояние в котором нашли детей. Они могли быть неухоженные и обезвоженные. В три месяца если ребенка оставить без нормального прикорма и присмотра, то он будет голодный и может очень быстро умереть.

В подобных ситуациях, когда соседи слышат детский плач, юрист посоветовала соседям обращаться в полицию. При этом не спешить, а выждать 2–3 часа.

"В моей практике был случай, когда женщина не смогла припарковать машину во дворе, оставила на 15–20 минут детей дома, чтобы найти место для автомобиля возле дома. За это время дети расплакались, соседи успели вызвать полицию и МЧС, ей едва не выломали дверь, выкрутили руки и увезли в участок. Соседи явно перестарались", – сказала Ярмуш.

Если дети не успокаиваются, имеет смысл сперва позвонить в саму квартиру или соседям по лестничной клетке, чтобы выяснить насколько ситуация под контролем. Если же дверь не открыли, то следует позвонить 112 и попросить помощи полиции.

Также юрист категорически не рекомендовала самостоятельно выламывать дверь в соседскую квартиру, предоставив это право правоохранителям.

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