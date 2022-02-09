Откровения воронежской учительницы о неполных семьях могут привести к буллингу – психолог

В воронежской школе беседа учительницы с четвероклассниками на тему разводов и семейной жизни привела к скандалу. Прокуратура организовала проверку. Педагог уволилась из школы по собственному желанию, предположительно, из-за травли в соцсетях. Разбираемся, где проходит грань допустимых для учителя тем во время урока и может ли неделикатный разговор спровоцировать буллинг в классе.

"Ни папе, ни маме не нужен"

В Воронеже молодая учительница из школы № 103 Дарья Толстунова уволилась после громкого скандала в связи с уроком в четвертом классе.





пресс-служба прокуратуры Воронежа Во время урока педагог эмоционально рассказывала четвероклассникам о разводах родителей и аспектах семейной жизни, после чего дети вышли с урока заплаканными.

Педагог в том числе заявила детям, что одинокие матери "не знают, к какому мужику пристать", а дочери копируют их поведение "с мальчиками и мужчинами постарше".

"Один муж дома, другой муж дома, третий муж дома. Дочь начинает смотреть на это, начинает копировать маму и начинает вести себя так же с мальчиками, с мужчинами постарше. Она же не видела папу, она не знает, как ей в этой ситуации выживать. Папа в другом доме, ты ни папе, ни маме не нужен, становишься злым, начинаешь на всех огрызаться", – сказала Толстунова.

Прокуратура начала проверку. В надзорном органе пообещали предложить детям психологическую помощь. Учительница уволилась "из-за травли в соцсетях", сообщили в мэрии. В управлении образования попросили жителей города проявить терпимость и не осуждать педагога за поступок.

24-летняя Дарья Толстунова работала в школе с сентября 2018 года, а четвероклассники оказались ее первыми воспитанниками в образовательном учреждении.



Девочки расплакались

Отец одной из школьниц Евгений Сажин, разместивший видео в соцсетях, в подписи к посту эмоционально попросил родителей высказаться об инциденте.

"Просто нет слов, какого черта она вообще там делает? И она педагог начальных классов, я, мягко говоря, в шоке, что там происходит. Родители, меня интересует ваше мнение", – написал мужчина.

Родители раньше уже жаловались директору на работу педагога, рассказала "Газете.ру" мать одной из учениц Ирина. При этом в мэрии сообщили, что именно письменных обращений на педагога не поступало.

Ирина отметила, что не рассчитывала на увольнение учительницы после публикации записи, но эту новость восприняла с "облегчением". "Учительница подняла такую тему, девчонки расплакались и вышли из класса вчетвером", – пересказала Ирина слова дочери.

Фрустрация и расщепление

Клинический психолог Вероника Казанцева рассказала в беседе с Москвой 24, что педагог затронула важную тему, но явно выбрала не ту аудиторию.





Вероника Казанцева клинический психолог Совершенно неграмотно было проводить эту беседу с маленькими детьми, которые в силу отсутствия достаточного жизненного опыта не готовы к обсуждению таких серьезных вопросов.

Правильно воспринять информацию о разводах и семейной жизни могли бы старшеклассники в возрасте 15–16 лет, отмечает психолог. Такой неподготовленный разговор учительницы с 11-летними детьми может их травмировать, полагает специалист.

"Однозначно это приведет к фрустрации тех детей, у которых неполные семьи. До 12 лет дети – это отражение внутреннего мира родителей, и для них родители – это цари и боги. Но в систему ценностей ребенка также входит учитель как значимый взрослый. Когда учитель говорит про маму, которую ребенок любит, что она поступила неправильно, у ребенка начинается расщепление", – заявила Казанцева.

По ее мнению, детям, оказавшимся на злополучном уроке, однозначно нужна психологическая реабилитация. "Достаточно немного обесценить слова педагога, отметив, что каждый может выражать свое мнение", – сказала психолог. При этом сам факт, что учитель уволилась из школы, для детей будет сигналом, что педагог была не права.

Откровения педагога из Воронежа с детьми могут привести к буллингу в классе, отметила психолог. "Если взрослый выдал свое негативное отношение к детям из неполных семей, то остальные ученики почувствуют свою большую значимость, появится повод прессовать других", – сказала Казанцева.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России должность уполномоченного по правам учителей. По его словам, сегодня педагогов третируют по поводу и без повода, поэтому они нуждаются в защите.

