В профсоюзе учителей усомнились в необходимости уполномоченного по их правам

15:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Учреждение должности уполномоченного по правам учителей является бессмысленной инициативой, поскольку из-за особенностей законодательства РФ у омбудсмена не будет полномочий, чтобы решать проблемы педагогов. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил член профсоюза "Учитель", преподаватель русского языка и права Всеволод Луховицкий.
"При нынешнем законодательстве, системе управления школой и образованием никакой уполномоченный проблем нарушения трудовых прав учителей не решит. Потому что в большинстве случаев он будет встречаться с тем, что нарушения происходят строго по закону, а менять законы уполномоченный не уполномочен", – сказал он.
В то же время он признал, что многие из прав учителей сегодня нарушаются. В частности, трудовые права: учителя не получают справедливую зарплату, при этом вынуждены перерабатывать и заниматься тем, чего по договору делать не должны. Кроме того, из-за различных образовательных стандартов нарушается принцип педагогического творчества – от этого страдают все хорошие школы, где педагоги используют нестандартные методы обучения, подчеркнул Луховицкий.
"Я не уверен, что в случае с увольнением сотрудницы гимназии № 168 Санкт-Петербурга речь идет именно об этом, но то, что сейчас все учебные программы должны соответствовать одной закрепленной при ФГОСах, – это нарушение педагогического творчества", – отметил он.
По его мнению, решить все перечисленные проблемы могут только независимые профсоюзы учителей. Они должны требовать от властей и самих школ изменений в действующем законодательстве.
Ранее учительница из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина рассказала в Facebook, что ее попросили уволиться, после того как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам педагога, директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что вышеперечисленные поэты были пособниками фашистов и врагами народа.
Позже в связи с этой ситуацией вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России должность уполномоченного по правам учителей. По его словам, сегодня педагогов третируют по поводу и без повода, поэтому они нуждаются в защите.
В Петербурге уволили учительницу за чтение стихов Хармса
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