Кравцов призвал восстановить в правах учительницу, уволенную за стихи Хармса

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов призвал восстановить в правах учительницу в Санкт-Петербурге, уволенную за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, сообщает ТАСС.

По его словам, министерство проверит информацию об увольнении педагога. Он также призвал административных работников более чутко относиться к преподавателям.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию", – сказал Кравцов.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Боярский заявил РИА Новости, что за чтение Хармса и Введенского уволить никого нельзя, поскольку они нигде не запрещены. Он отметил, что ни о какой цензуре в литературе речи не идет.

"Ни Хармс, ни Введенский нигде не запрещены и запрещены не будут. Уволить за их чтение тоже никого нельзя, чего, собственно, и не произошло", – заявил Боярский.

Ранее учительница Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что ее попросили уволиться из гимназии, после того как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского.

По словам педагога, директор образовательного учреждения собрала экстренное совещание, на котором заявила, что вышеперечисленные поэты были пособниками фашистов и врагами народа. После этого Сапрыкину попросили написать заявление об уходе.

Ученик гимназии № 168 в Санкт-Петербурге рассказал, что уволенная учительница работала в библиотеке и иногда проводила тематические классные часы. По его словам, на мероприятиях она вела себя сдержанно и патриотично и никогда не выглядела так, будто поддерживает фашизм или нацизм.