Учительница из Петербурга заявила, что ее уволили за чтение стихов Хармса

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Фото: depositphotos/fabian19
В Санкт-Петербурге учительницу Серафиму Сапрыкину попросили уволиться из гимназии после того, как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского.
По словам педагога, директор образовательного учреждения собрала экстренное совещание, на котором заявила, что вышеперечисленные поэты был пособниками фашистов и врагами народа. После этого Сапрыкину попросили написать заявление об уходе.
"Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои преступления, их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях", – написала учитель в Facebook.
После того как об инциденте стало известно, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что обратится в городской комитет по образованию с требованием проверки по факту увольнения педагога.
"Поговорили с Серафимой [Сапрыкиной]. Завтра уйдет запрос в комитет по образованию", – написал Вишневский в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске директор школы написала заявление об увольнении после танца учительницы. Женщина исполнила танец живота на торжественной линейке 1 сентября.
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