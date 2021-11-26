Сахалинская прокуратура заинтересовалась игрой на раздевание учителя с детьми

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Прокуратура Сахалинской области заинтересовалась инцидентом с игрой на раздевание в одной из школ, в которой участвовали дети вместе с учителем. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Специалисты проверят исполнение законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребенка.

Ранее в Сети появилась информация, что в школе одного из сел Томаринского района учительница организовала с учениками 8-го класса игру в камень, ножницы, бумага на раздевание. Об этом узнали родители, после чего обратились в соответствующие органы.

В региональном министерстве образования сообщили, что учительница после инцидента уволилась.

Ранее сообщалось об аресте в Зеленограде мужчины, который показывал гениталии несовершеннолетним во время поездки в автобусе. От его действий пострадали две девочки.