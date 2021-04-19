В Москве арестовали обвиняемого в растлении двух малолетних в 2013 году

Фото: depositphotos/merrydolla

В Москве арестовали мужчину, который в 2013 году совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте столичного СК.

По версии следствия, мужчина общался с детьми в Сети и присылал им свои интимные фотографии. Несовершеннолетние побоялись рассказать о произошедшем родителям, из-за чего о преступлении стало известно лишь спустя годы.

"Следователями проведен колоссальный объем работы, установлены и проанализированы более 700 контактов пользователя, проведены компьютерно-технические, психолого-лингвистические и сексолого-психолого-психиатрические экспертизы. Согласно их выводам в совокупности с другими доказательствами, удалось изобличить в совершенном преступлении мужчину 1982 года рождения", – говорится в сообщении.

Мужчину обвинили по статье о совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет. Он полностью признал вину.

Следователям предстоит установить, были ли другие пострадавшие от действий мужчины.

Ранее сообщалось об аресте в Зеленограде мужчины, который показывал гениталии несовершеннолетним во время поездки в автобусе. От его действий пострадали две девочки.