Песков рассказал, какие темы Путин и Макрон затронут на переговорах

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Среди вопросов, которые затронут на переговорах президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, будет тема гарантий безопасности для РФ, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин будет готов продолжить дискуссию, начатую с Макроном по телефону.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по телефону Путин и Макрон обсуждали внутриукраинский кризис.

Песков подчеркнул, что российские и французские лидеры затронут и двусторонние отношения, которые Россия считает очень важными.

Ранее Песков заявил, что Путин и Макрон проведут переговоры в Москве 7 февраля. Он подчеркнул важность визита французского лидера.

