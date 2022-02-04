В Кремле подтвердили встречу Путина и Макрона

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры в Москве 7 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул важность визита французского лидера.

"Будут российско-французские переговоры и совместная пресс-конференция", – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, на повестке дня находятся много тем для обсуждений.

Ранее Путин и Макрон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности.

По информации Кремля, лидеры России и Франции оценили текущее положение дел на международной арене, в том числе учитывалось председательство Франции в Совете Евросоюза.

