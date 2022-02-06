Макрон заявил о невозможности нормализации международной ситуации без диалога с РФ

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Невозможно нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью le Journal du Dimanche.
По его словам, это предположение подтвердил недавний период.
"Если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС – Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт", – отметил Макрон.
Французский лидер подчеркнул, что в этом случае появляются высказывания от чужого имени. Макрон добавил, что это не содействует коллективной безопасности.
Президент Франции также высказал мнение, что для избежания вооруженного конфликта на Украине нужно снизить напряженность путем диалога.
Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал "безумием" сообщения западных стран о потенциальном захвате Киева со стороны РФ. Таким образом он прокомментировал материал издания The Washington Post, в котором авторы предположили, что Россия могла бы захватить Киев за несколько дней.
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