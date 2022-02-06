Зампостпреда России при ООН раскритиковал сообщения о возможном захвате Киева

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Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал "безумием" сообщения западных стран о потенциальном захвате Киева со стороны РФ. Об этом он написал в личном твиттер-аккаунте.

"Безумие и паника продолжаются... что, если мы скажем, что США могут захватить Лондон за неделю и привести к гибели 300 тысяч мирных жителей?", – написал дипломат.

Полянский таким образом прокомментировал материал издания The Washington Post, в котором авторы предположили, что Россия могла бы захватить Киев за несколько дней. Журналисты указывают, что в случае российского вторжения погибли бы порядка 50 тысяч гражданских, порядка 5 миллионов стали бы беженцами.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники уточняет, что совокупное число возможных жертв в случае вторжения России на Украину может составить 85 тысяч человек.

Накануне, 5 февраля, агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало ошибку и удалило ее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент следствием агрессивной политики западных стран и общей напряженности вокруг региона.